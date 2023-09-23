Обратный отсчет от Андрея Маури: 264 дня до юбилея города Кирова

22 сентября 1938 г. от Центральной гостиницы до станции Киров и обратно начали курсировать две автомашины-такси М-1 Кировского механического треста.

В день новыми услугами пользовались до 200 человек. В 1940 г. автопарк кировского такси пополнился еще восемью автомобилями. Но недолго кировчане пользовались услугами этого вида транспорта.

С началом войны все машины отправили для нужд фронта. Работа такси была полностью прекраще­на.

Вновь такси появилось на городских улицах уже после окончания Великой Отечественной войны.