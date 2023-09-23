Обратный отсчет от Андрея Маури: 264 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

23 сентября 2023 101 0
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22 сентября 1938 г. от Центральной гостиницы до станции Киров и обратно начали курсировать две автомашины-такси М-1 Кировского механического треста.

 

В день новыми услугами пользовались до 200 человек. В 1940 г. автопарк кировского такси пополнился еще восемью автомобилями. Но недолго кировчане пользовались услугами этого вида транспорта.

 

С началом войны все машины отправили для нужд фронта. Работа такси была полностью прекраще­на.

 

Вновь такси появилось на городских улицах уже после окончания Великой Отечественной войны.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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