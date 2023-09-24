Обратный отсчет от Андрея Маури: 263 дня до юбилея города Кирова

23 сентября( по старому стилю) 1908г. в Вятке родился Леонид Владимирович Дьяконов, писатель, фольклорист, член Союза писателей.

Уже в 1925г. появляются его первые стихи в местных газетах «Юный пахарь» и «Вятская правда» - под псевдонимом Леонид Анк.В 1938 году Дьяконов арестован по ложному доносу, и только в октябре 1994 года в газете «Кировская правда» напечатана статья о реабилитации писателя.

В 1942 году выходит первая детская книжка Дьяконова «Песенки-байки» с иллюстрациями Евгения Чарушина.Много лет он собирал и изучал народное творчество – сказки, песни, пословицы, загадки. На основе богатого фольклорного архива им была выпущена книга сказок «Волшебное колечко».

Книги Л. Дьяконова для детей переиздавались свыше сорока раз и тираж их составляет более пяти миллионов экземпляров.Награждён орденами Дружбы народов и Почета. Дети моего поколения хорошо знакомы с творчеством Леонида Владимировича, а общение с ним доставляло истинное удовольствие и оставалось в памяти навсегда.