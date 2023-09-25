Обратный отсчет от Андрея Маури: 262 дня до юбилея города Кирова

24 сентября 1947г. в Кирове родился легендарный Анатолий Иванович Нивин, заслуженный тренер РСФСФ (1984), СССР (1990) по лёгкой атлетике.

С отличием окончил факультет физического воспитания КГПИ им. В. И. Ленина. С 1970 г. – тренер-преподаватель ДЮСШ по легкой атлетике ДСО «Труд», с 1983 г. – старший тренер национальной сборной команды.

Подготовил много спортсменов высокого класса, которые добивались ярких побед на чемпионатах мира, Европы, страны: Л. Гурину, Т. Бельтюкову, А. Альминову. С 2002 г. в г. Кирове проходят соревнования памяти А. И. Нивина.