Обратный отсчет от Андрея Маури: 261 день до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
25 сентября 1991 года, Священный Синод благословил открытие Успенского Трифонова мужского монастыря в городе Кирове.
После передачи монастырского ансамбля в ведение Вятской епархии были отреставрированы палаты настоятеля и братский корпус, восстановлена колокольня, срублена надкладезная часовня.
Был освящен Успенский собор, который стал кафедральным храмом.
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