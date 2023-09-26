Обратный отсчет от Андрея Маури: 261 день до юбилея города Кирова

25 сентября 1991 года, Священный Синод благословил открытие Успенского Трифонова мужского монастыря в городе Кирове.

После передачи монастырского ансамбля в ведение Вятской епархии были отреставрированы палаты настоятеля и братский корпус, восстановлена колокольня, срублена надкладезная часовня.

Был освящен Успенский собор, который стал кафедральным храмом.