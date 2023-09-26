Обратный отсчет от Андрея Маури: 261 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

26 сентября 2023 106 0
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25 сентября 1991 года, Священный Синод благословил открытие Успенского Трифонова мужского монастыря в городе Кирове.

 

После передачи монастырского ансамбля в ведение Вятской епархии были отреставрированы палаты настоятеля и братский корпус, восстановлена колокольня, срублена надкладезная часовня.

 

Был освящен Успенский собор, который стал кафедральным храмом.

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