Обратный отсчет от Андрея Маури: 260 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
26 сентября 1953г. родился Почётный гражданин г.Кирова Василий Куприянович Сураев.
26 лет Василий Куприянович возглавлял «Кировский молочный комбинат», сделав его одним из лидеров молочной промышленности России.
В.Сураеву присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ», “Почетный работник агропромышленного комплекса России”. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени (2005 г.), орденом Дружбы (2015 г.),почётными знаками «За заслуги перед Кировской областью», «За заслуги перед городом». Василий Куприянович был одним из самых уважаемых людей нашего города и области.
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