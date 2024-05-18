Обратный отсчет от Андрея Маури: 26 дней до юбилея города Кирова

18 мая 2012 года в Кирове торжественно открыт первый надземный пешеходный переход. Он позволил обезопасить как пешеходов, так и водителей.

Место строительства перехода выбрано не случайно: за предыдущие годы здесь было зафиксировано немало ДТП, в том числе со случаями травмирования пешеходов, также там шла интенсивная застройка нового микрорайона «Солнечный берег», в котором будет проживать не одна тысяча жителей. Многим из них придётся регулярно пользоваться общественным транспортом, а значит переходить улицу Ленина.

Длина перехода над автомагистралью - 30 м, а полная длина с двумя спусками - 70 м. Переход крытый, оборудован с обеих сторон лифтовыми подъёмниками для маломобильных категорий граждан, что даёт возможность жителям дома-интерната для престарелых и инвалидов безопасно переходить улицу. Средства на строительство, почти 27 млн. рублей, были выделены из федерального бюджета и бюджета муниципального образования «Город Киров».