Обратный отсчет от Андрея Маури: 259 дней до юбилея города Кирова

27 сентября 1902г. в Вятке состоялось открытие городской телефонной сети.

Начальная ёмкость телефонной станции была 23 номера, в 1904 году она увеличилась до 200, а в 1913 году - до 450. «При вызове абонента необходимо повернуть рычаг аппарата по часовой стрелке, получив ответ телефонистки, назвать номер абонента. Затем положить слуховой аппарат на место и подождать, когда станция соединит Вас с абонентом. После чего дать вызов абоненту. Дождавшись ответа, необходимо снять слуховой аппарат. После окончания разговора, повесив слуховой аппарат на место, дать «отбой»…

Говорящий при разговоре должен стоять на расстоянии не более 6 вершков (26 см.) от переговорного устройства. Говорить чётко, при этом второе ухо закрывать свободной рукой. Во время грозы разговаривать не разрешается.

При разговоре в помещении не должно быть других посторонних шумов. Разглашать государственную тайну и выражаться некультурно запрещено…» — Из "Правил пользования телефоном".