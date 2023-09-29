Обратный отсчет от Андрея Маури: 258 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

29 сентября 2023 125 0
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28 сентября 2018г. на территории спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» был установлен бюст Почётному гражданину города Кирова Марии Григорьевне Исаковой, выдающейся спортсменке, заслуженному мастеру спорта СССР. 

 

 

Автором и скульптором бюста Марии Исаковой стала заслуженный художник РФ Людмила Леденцова. Напомню, в 1948 году советские спортсменки впервые отправились на чемпионат мира по конькобежному спорту, где Мария Исакова завоевала золотую медаль соревнований, став первой советской чемпионкой мира в конькобежном спорте.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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