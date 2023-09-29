Обратный отсчет от Андрея Маури: 258 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
28 сентября 2018г. на территории спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» был установлен бюст Почётному гражданину города Кирова Марии Григорьевне Исаковой, выдающейся спортсменке, заслуженному мастеру спорта СССР.
Автором и скульптором бюста Марии Исаковой стала заслуженный художник РФ Людмила Леденцова. Напомню, в 1948 году советские спортсменки впервые отправились на чемпионат мира по конькобежному спорту, где Мария Исакова завоевала золотую медаль соревнований, став первой советской чемпионкой мира в конькобежном спорте.
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