Обратный отсчет от Андрея Маури: 257 дней до юбилея города Кирова

29 сентября 1933г. приказом №93 Горьковской краевой конторы «Союзмолоко» был учреждён Вятский молочный завод.

На предприятии наладили производство молока, простокваши, кефира, сметаны, мороженого и киселя из сыворотки. В первое время завод перерабатывал около 1 тысячи тонн молока в год.

В настоящее время Кировский молочный комбинат выпускает молочные продукты около 80 наименований, качество которых подтверждается многочисленными наградами конкурсов.

Выкладываю в ленту настоящие «молочные» раритеты- бутылки 30-х годов и талоны на молоко конца 80-х ( да, было такое время, когда даже молоко покупали по талонам!).