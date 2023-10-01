Обратный отсчет от Андрея Маури: 256 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
30 сентября 2003г. состоялось освящение митрополитом Хрисанфом храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Храм построен по проекту архитектора Е. Л. Скопина. Наш город стоит на семи холмах и на одном из них был возведён этот величественный собор. А началось всё в 1994 году, когда Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил молебен на освящение закладного камня будущего храма.
Девяностые годы - очень тяжелые годы в жизни нашего Отечества, но силою молитвы, помощью неравнодушных жителей нашего города, предприятий храм был построен.
Интересно (и подтверждает соседство с парком воинской славы), что церковные служители этого храма взаимодействуют с вооруженными силами. В храме проводят крещение призывников и благословляют проводы военнослужащих на ратную службу.
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