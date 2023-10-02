Обратный отсчет от Андрея Маури: 255 дней до юбилея города Кирова

1 октября 1935 г. в Кирове завершился «социалистический поход им. С. М. Кирова за благоустройство города», старт которому был дан 12 апреля.

В рамках мероприятия 12 и 18 апреля развернулись массовые субботники трудящихся за чистоту улиц, дворов, территорий по месту жительства, что должно было «явиться началом массовой работы по развертыванию похода за внешнее благоустройство улицы, увеличение озеленения цветов, газонов, началом подготовки к великому интернациональному празднику 1-го мая».

В городе были организованы уличные комитеты, перед которыми была подставлена задача «благоустройства своих улиц, дворов, садов, посадки во всех дворах домовладений не менее трех-пяти деревьев, пяти-десяти кустов, ремонт и покраска фасадов домов, оград, заборов, устройства в каждом доме цветников, газонов, площадок для игр детей, оборудования достаточного уличного освещения, устройства и ремонта тротуар». Киров стал преображаться буквально на глазах.