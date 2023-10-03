Обратный отсчет от Андрея Маури: 254 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

03 октября 2023 101 0
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2 октября 1963г. начал работу созданный при писательской организации и редакции газеты «Комсо­мольское племя» литературный клуб «Молодость», воспитавший немало литераторов, ставших членами Союза писателей СССР, России.

 

У колыбели клуба стояли А. Лиханов, А. Филев, В. Кожемякин, Б. Марьев, О. Любовиков, Л. Дьяконов. В разное вре­мя клубом руководили Л. Дьяконов, М. Чебышева, Н. Перминова, Т. Николаева, В. Морозов, А. Смоленцев, О. Журавлева, О.Шуклина-Юрлова.

 

При участии писательской организации издавались поэтические кассеты (наборы книг в единой суперобложке) начинающих авторов «Истоки».

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