Обратный отсчет от Андрея Маури: 254 дня до юбилея города Кирова

2 октября 1963г. начал работу созданный при писательской организации и редакции газеты «Комсо­мольское племя» литературный клуб «Молодость», воспитавший немало литераторов, ставших членами Союза писателей СССР, России.

У колыбели клуба стояли А. Лиханов, А. Филев, В. Кожемякин, Б. Марьев, О. Любовиков, Л. Дьяконов. В разное вре­мя клубом руководили Л. Дьяконов, М. Чебышева, Н. Перминова, Т. Николаева, В. Морозов, А. Смоленцев, О. Журавлева, О.Шуклина-Юрлова.

При участии писательской организации издавались поэтические кассеты (наборы книг в единой суперобложке) начинающих авторов «Истоки».