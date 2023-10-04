Обратный отсчет от Андрея Маури: 253 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
3 октября 1783г. Главное почтовых дел правление издало Указ об учреждении Вятской губернской почтовой конторы, подчиненной Московскому почтамту и назначении почтмейстером секунд-майора Якова Треборна, который прослужил руководителем лишь 8 месяцев.
До 1860г. контора располагалась в здании по улице Преображенской ( в настоящее время - дом №39), построенному по проекту архитектора Ф. Рослякова. В 1950 годы дом был надстроен на один этаж и расширен с северной стороны. Сейчас это жилой дом с баром.
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