Обратный отсчет от Андрея Маури: 251 день до юбилея города Кирова

5 октября 1990г. в Кирове вышел первый номер газеты «Вятский край».

Название газеты предложил главный редактор Василий Смирнов, а Фирменную «шапку» нарисовал художник Александр Окунев.

Учредителями газеты стали редакция Вятского края и Администрация Кировской области.

По случаю выхода нового издания свои поздравления в Вятку прислал Председатель Верховного Совета РФ Борис Ельцин.

С 1 января 1991г. газета стала ежедневной. До этого она выходила раз в неделю. В 1992г. тираж газеты увеличился до 112 тысяч экземпляров. До этого он составлял 52 тысячи.