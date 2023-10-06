Обратный отсчет от Андрея Маури: 251 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

06 октября 2023 71 0
На печать

 

5 октября 1990г. в Кирове вышел первый номер газеты «Вятский край».

 

Название газеты предложил главный редактор Василий Смирнов, а Фирменную «шапку» нарисовал художник Александр Окунев.

 

Учредителями газеты стали редакция Вятского края и Администрация Кировской области.

 

По случаю выхода нового издания свои поздравления в Вятку прислал Председатель Верховного Совета РФ Борис Ельцин.

 

С 1 января 1991г. газета стала ежедневной. До этого она выходила раз в неделю. В 1992г. тираж газеты увеличился до 112 тысяч экземпляров. До этого он составлял 52 тысячи.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Должно ли государство регулировать цены на бензин?

Читайте также