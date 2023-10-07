Обратный отсчет от Андрея Маури: 250 дней до юбилея города Кирова

6 октября 1996г. состоялись выборы первого губернатора области в истории новой России.

В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил на выборах половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, на 20 октября 1996 г. было назначено повторное голосование по кандидатам В.Н. Сергеенкову и Г.П. Штину, получившим наибольшее число голосов избирателей.

С отрывом на 32279 голоса выборы выиграл В.Н. Сергеенков. За него проголосовало 50,46% избирателей, принявших участие в выборах. Г.П. Штин набрал 45,45% голосов. Об этом и многом другом Сергеенков напишет в своей книге «Охота на губернатора».

Андре Альбертович нашёл у себя в архиве фотографию, где Нилыч как раз дарит эту книгу его папе, с которым они были дружны. Кстати, созданная в том году «Лига предпринимателей», агитировала за Василия Десятникова- главу администрации области.