Обратный отсчет от Андрея Маури: 25 дней до юбилея города Кирова

19 мая - День детских общественных объединений. 19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.

Пионерская организация Вятской губернии - Кировской области ведет свое начало с лета 1922 года. Среди первых ее организаторов был Александр Иванович Волков. В 1923 году начал работу первый пионерский клуб в городе Вятке - в здании бывшего архиерейского дома на улице Коммуны (ныне - ул. Московская, 2А), который на десятилетия стал центром воспитательной работы с детьми.

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