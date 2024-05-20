Обратный отсчет от Андрея Маури: 25 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

20 мая 2024 50 0
На печать

 

19 мая - День детских общественных объединений. 19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.

 

Пионерская организация Вятской губернии - Кировской области ведет свое начало с лета 1922 года. Среди первых ее организаторов был Александр Иванович Волков. В 1923 году начал работу первый пионерский клуб в городе Вятке - в здании бывшего архиерейского дома на улице Коммуны (ныне - ул. Московская, 2А), который на десятилетия стал центром воспитательной работы с детьми.

 

vk.com./КОГБУ «ЦГАКО».

 

 

ТЕГИ

Юбилей Кирова

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий