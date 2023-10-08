Обратный отсчет от Андрея Маури: 249 дней до юбилея города Кирова

7 октября 1944 года приказом народного комиссара авиационной промышленности № 757/к был учреждён Кировский авиационный техникум.

В те военные годы оборонные заводы испытывали огромный дефицит в кадрах. Особенно не хватало работников среднего технического звена.

По воспоминаниям старожилов, в отдельных цехах завода «Лепсе» (в то время завод № 266) и «Авитек» (в то время завод № 32) работало всего по 2 мастера. При круглосуточном режиме их рабочий день длился по 12 и более часов. Было ясно, что завод не имеет перспективы, если не станет пополняться свежими кадрами.

Изучив потребности в кадрах среднего звена, руководство заводов пришло к выводу, что необходимо создать техникум с дневной и вечерней формами обучения.

Предложение было поддержано Кировским обкомом партии и Наркоматом авиационной промышленности СССР.