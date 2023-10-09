Обратный отсчет от Андрея Маури: 248 дней до юбилея города Кирова

8 октября 1938г. вышло постановление бюро Кировского обкома ВКП (б) о создании областного партийного архива.

С 1945 г. по 1991 г. назывался Партийный архив Кировского обкома ВКП (б).

С 14 октября 1991 г. на базе архива создан Областной центр документации новейшей истории, в дальнейшем Центр документации новейшей истории Кировской области.

В 2001 г. архив был переименован в Государственный архив социально-политической истории Кировской области (ГАСПИ КО).

В ноябре 2018 г. в результате объединения трёх архивов (КОГБУ «Государственный архив Кировской области», КОГБУ «Государственный архив социально-политической истории Кировской области» и КОГБУ «Государственный архив документов по личному составу Кировской области») был образован «Центральный государственный архив Кировской области» (КОГБУ «ЦГАКО»).