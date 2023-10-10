Обратный отсчет от Андрея Маури: 247 дней до юбилея города Кирова

9 октября 1816г. родился Яков Прозоров- купец первой гильдии, городской голова, председатель комитета по постройке Александро-Невского собора.

На свои средства он открыл богадельню, дом призрения для детей бедных. В память о приезде в 1878 году министра просвещения Д. Толстого передал для городского училища каменный дом с флигелями, открыл первый частный театр.

В 1878 г. Яков Алексеевич переехал в Петербург, пожертвовав Вятке целый квартал домов. На здании музея истории образования (ул. Московская, 33) установлена мемориальная доска в его честь.