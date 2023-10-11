Обратный отсчет от Андрея Маури: 246 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

11 октября 2023 35 0
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10 октября 1908г. в губернской больнице города Вятки врачом Ишутиновым была демонстрирована пред составом губернской управы приобретённая на средства губернского земства рентгеновская машина, как необходимое пособие для исследования и обучения при многих болезнях. Стоимость машины составила 1500 руб.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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