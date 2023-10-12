Обратный отсчет от Андрея Маури: 245 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
11 октября 1859 года открылось женское училище 1 разряда - Вятская женская гимназия в составе двух классов. Инициатива открытия учебного заведения принадлежала вятскому губернатору Николаю Михайловичу Муравьеву и первому директору училища Ивану Михайловичу Глебову.
В первое время своего существования училище содержалось за счет ежегодного денежного сбора с вятских купцов (по 1% с объявленных капиталов) и платы за обучение. Кроме того, за первые 9 лет своей работы гимназия получила в результате частной благотворительности почти 30 000 рублей.
На содержание женского училища Вятки по призыву губернатора жертвовали даже крестьяне-старообрядцы Глазовского уезда. В 1865 г. женское училище было преобразовано в гимназию, тогда же гимназия была принята Государыней Императрицей под Ее Высочайшее покровительство и получила наименование Мариинской.
В 1871 г. женская гимназия стала семиклассной, при ней был открыт педагогический класс для подготовки учительниц сельских начальных школ.
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