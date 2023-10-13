Обратный отсчет от Андрея Маури: 244 дня до юбилея города Кирова

12 октября 2012г. в Кирове состоялось торжественное открытие Дворца единоборств.

Спортивный объект расположился на пересечении улиц Мира и Монтажников, рядом с парком Победы.

Его начали возводить в 1991 году, однако из-за финансовых трудностей строительство было приостановлено и возобновилось лишь в конце 2010 года. На безжизненное каменное пространство рабочие вернулись после того, как о спортивном долгострое узнал Дмитрий Медведев. Его визит в Киров в качестве президента поставил точку в растянувшейся на десятки лет истории.

Комплекс решили достраивать и включили в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Всего на строительство Дворца единоборств поступило 100 млн рублей из федерального бюджета.

В состав трехэтажного здания Дворца единоборств вошли один большой зал с трибунами на 800 мест и шесть тренировочных залов. Здание Дворца стало новым домом для областной детско-юношеской школы "Богатыри".