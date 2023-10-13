Обратный отсчет от Андрея Маури: 243 дня до юбилея города Кирова

13 октября 1876г. в Вятке открыт филиал, созданного в 1871г. в Российской империи, общества подаяния помощи при кораблекрушениях.

В 1892 году общество получило название - Императорское Российское общество спасания на водах. В круг задач общества входило принятие мер к предупреждению гибели людей и судов.

К началу ХХ века общество содержало 2 000 спасательных станций и 10 000 спасательных постов по всей России. В городе Вятке на станции у общества ( там, где находится сейчас кафе «Диоланд») был наблюдательный пост и свой небольшой причал со шлюпкой и спасательным оборудованием (спасательные круги и проч.).

Рядом находилась часовня Николая Чудотворца, которая принадлежала обществу и им содержалась.