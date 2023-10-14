Обратный отсчет от Андрея Маури: 242 дня до юбилея города Кирова

14 октября 1982 года в Кирове создан оркестр русских народных инструментов. С 2002 года он носит имя Ф. И. Шаляпина.

Первым дирижером и художественным руководителем оркестра стал заслуженный работник культуры России Сергей Фёдорович Голушков. При поддержке городских властей, музыкантов и любителей музыки ему удалось сплотить вокруг себя профессионалов-энтузиастов и создать городской оркестр русских народных инструментов.

В 1999 году оркестр получает статус муниципального, а с 1 сентября 2008 года становится коллективом Кировской областной филармонии. В настоящее время руководит коллективом главный дирижер - заслуженный артист России Александр Чубаров.