Обратный отсчет от Андрея Маури: 241 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

16 октября 2023 59 0
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15 октября 1978г. в заречной части города Кирова открылась библиотека № 12, которой решением Кировской городской Думы в 2018г. присвоено имя писателя-земляка Павла Павловича Маракулина.

 

 

Ежегодно библиотеку посещает 4300 человек, из них более 2000 – дети. 26 лет в библиотеке работает кукольный театр, сценаристами и актерами являются сотрудники библиотеки.

 

 

15 октября 2015 года библиотека стала Интеллект-центром. 1 декабря 2021г. в библиотеке состоялось открытие мемориальной комнаты писателя-земляка П.П. Маракулина.

 

Маракулин Павел Павлович (20 мая 1937 - 9 января 2017) - член Союза писателей России, большинству читателей известен как поэт и прозаик в жанре миниатюры. Его стихи и миниатюры о вятской природе удивительными словами воспевают природу вятского края. За книгу «Дом на реке детства» Павлу Маракулину присвоена Всероссийская премия имени Николая Заболоцкого.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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