Обратный отсчет от Андрея Маури: 240 дней до юбилея города Кирова

16 октября 1896г. утверждён Устав Вятского яхт-клуба ,в рамках которого представители высшего вятского общества устраивали свой досуг в самой веселой и разнообразной манере.

Его руководители назывались командорами. Первым командором клуба был Н. Н. Новосельский, вице-губернатор Вятки, камергер двора, действительный статский советник. Вице-командорами стали известные купцы П. П. Клобуков и Н. Н. Филиппов.

В клуб допускались только лица мужского пола всех сословий, достигшие совершеннолетия, кроме нижних воинских чинов или осужденых, исключенных из других клубов. Годовой взнос составлял 5 руб., причем за занятия иными видами спорта, кроме речного, допускалась возможность взимания особой платы.

Была открыта пристань клуба на реке Вятке. Каждое начало речной навигации сопровождалось торжествами. Яхт-клуб развивал и пропагандировал многие виды спорта: бильярд, шашки, шахматы, домино, был открыт гимнастический зал. Клуб стал центром конькобежного спорта в Вятке.