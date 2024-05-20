Обратный отсчет от Андрея Маури: 24 дня до юбилея города Кирова

20 мая 2012 года в Кирове завершились первые Всемирные сказочные игры. Они проходили на нескольких площадках.

Начало было положено на родине братьев Васнецовых – в селе Рябове Зуевского района (150 км от Кирова), где находится их дом-музей, ставший ядром новообразованного историко-мемориального и ландшафтного заповедника.

На сказочные игры приехало около 30 российских и иностранных волшебных героев, в том числе Пиноккио, Чипполино, голландский Уленшпигель, Кот в сапогах, Баба-яга, Золотая рыбка, Колобок, Буратино, папа Карло, лиса Алиса и многие другие.

Состоялось грандиозное шествие персонажей, а также соревнования по сказочному семиборью, среди которых были бег по неведомым дорожкам, метание волшебного клубочка и крокет. «Всемирные сказочные игры» – проект кировского центра активного отдыха «Летучий корабль».