Обратный отсчет от Андрея Маури: 239 дней до юбилея города Кирова

17 октября 1888г. Министерством внутренних дел Утверждён новый план города Вятки.

Этим планом «признаны» две слободки за рекой Вяткой - Дымковская ( Родина знаменитой дымковский игрушки) и Швивая (она же Чвивая), предписано вывести за город Ахтырское кладбище (ныне территория областной больницы.

Кладбище просуществовало с конца XVIII века до 1927 года, когда оно было закрыто. Полностью снесено было в начале-середине 1950-х годов), не рекомендована постройка второй скотобойни в районе близ речки Хлыновицы, внесен ряд местных изменений.

Застройка Дымковской и Швивой слободок вскоре была передана в ведение губернского правления, а Ахтырское кладбище оставлено на прежнем месте и даже с прибавлением к нему дополнительного участка с западной стороны.