Обратный отсчет от Андрея Маури: 238 дней до юбилея города Кирова

18 октября 1957 года в Кирове произошло историческое событие – было завершено строительство телевышки и началась подготовка к регулярному телевизионному вещанию.

Это самое высокое строение в Кирове, ее высота достигает 196 метров. Элементы конструкции телебашни доставили в Киров с Днепропетровского металлургического комбината.

Для строительства был выбран типовой проект, точно такие же телевышки стоят в Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, в Самаре, и все они были построены примерно в одно и то же время, в конце 50-х годов.

Первоначально в Кирове рассматривали несколько мест для размещения телевышки. Точку в дискуссии поставил первый секретарь обкома партии А.П.Пчеляков( на фото) , указавший на место строительства.

Началась сборка вышки 31 августа и закончилась 18 октября. За 41 день монтажники-высотники из Ленинграда собрали всю конструкцию.