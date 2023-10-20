Обратный отсчет от Андрея Маури: 237 дней до юбилея города Кирова

19 октября 1998 года на севере города был открыт Новый мост через реку Вятку. Его строительство началось ещё в 1986г.

Проект моста был составлен проектно-изыскательским институтом по проектированию и изысканию больших мостов «Гипротрансмост» (г. Москва). Строили его коллективы кировского мостоотряда № 46 и компании «Стромит». Длина моста — 560 метров.

Андрею Маури, вместе с зампредом горисполкома В.Н.Логиновым и управделами Н.Н.Гаряевым, довелось присутствовать на установке первого пролёта ( на фото) и даже сохранилась видеосъёмка этого события. Уникальная для того времени технология подвижных конструкций.

Для города это было важное событие, которое значительно позволило сократить нагрузку на «старый» мост.