Обратный отсчет от Андрея Маури: 237 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
19 октября 1998 года на севере города был открыт Новый мост через реку Вятку. Его строительство началось ещё в 1986г.
Проект моста был составлен проектно-изыскательским институтом по проектированию и изысканию больших мостов «Гипротрансмост» (г. Москва). Строили его коллективы кировского мостоотряда № 46 и компании «Стромит». Длина моста — 560 метров.
Андрею Маури, вместе с зампредом горисполкома В.Н.Логиновым и управделами Н.Н.Гаряевым, довелось присутствовать на установке первого пролёта ( на фото) и даже сохранилась видеосъёмка этого события. Уникальная для того времени технология подвижных конструкций.
Для города это было важное событие, которое значительно позволило сократить нагрузку на «старый» мост.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.