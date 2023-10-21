Обратный отсчет от Андрея Маури: 236 дня до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
20 октября 1896 года жители губернии смогли увидеть, как в первый раз пробный поезд прошёл по железной дороге от Загарского перевоза до г. Вятки, началось движение поездов с грузом и пассажирами по линии Вятка– Глазов.
Так проходило , начатое в 1895г. и завершённое в 1898г., строительство железной дороги Пермь-Вятка-Котласс, давшей мощный толчок для экономического развития нашего края.Идею строительства Пермь-Котласской железной дороги впервые выдвинул в 1858 году орловский купец 1 гильдии А.Н. Кузнецов. Именно он, занимаясь торговлей с Архангельском, предложил дорогу до Котласа, откуда товары можно было сплавлять по Северной Двине до Архангельского порта.
Более 30 лет передовые вятские деятели «пробивали» железную дорогу в Вятскую губернию. И вот в конце XIX века глава губернского земства А.П. Батуев развернул активную деятельность с тем, чтобы Великий Сибирский железнодорожный путь прошёл через Вятскую губернию. Его деятельность увенчалась успехом.
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