Обратный отсчет от Андрея Маури: 235 дней до юбилея города Кирова

21 октября 1897 г. вокзал «Вятка» принял первых пассажиров. В этот день в 7 часов 30 минут открылась касса для продажи первых билетов на первый пассажирский поезд Вятка – Глазов.

Ровно в 9 часов состав отошёл от перрона. В 1895 г. был подписан Указ о начале строительства железной дороги от Перми до Котласа через Вятку. Непосредственно работы по сооружению железной дороги у города Вятки были торжественно начаты 19 августа 1895 г.

Здание вокзала было заложено весной 1897 г. К 1 августа была закончена кладка цоколя, а к концу 1897 г. здание было готово «вчерне». Работы по его отделке и оборудованию продолжались ещё и в 1898 г. С первых дней в здании вокзала работал телеграф, телефон, действовал водопровод. Через некоторое время появилось электричество.