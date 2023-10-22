Обратный отсчет от Андрея Маури: 235 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
21 октября 1897 г. вокзал «Вятка» принял первых пассажиров. В этот день в 7 часов 30 минут открылась касса для продажи первых билетов на первый пассажирский поезд Вятка – Глазов.
Ровно в 9 часов состав отошёл от перрона. В 1895 г. был подписан Указ о начале строительства железной дороги от Перми до Котласа через Вятку. Непосредственно работы по сооружению железной дороги у города Вятки были торжественно начаты 19 августа 1895 г.
Здание вокзала было заложено весной 1897 г. К 1 августа была закончена кладка цоколя, а к концу 1897 г. здание было готово «вчерне». Работы по его отделке и оборудованию продолжались ещё и в 1898 г. С первых дней в здании вокзала работал телеграф, телефон, действовал водопровод. Через некоторое время появилось электричество.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.