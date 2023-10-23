Обратный отсчет от Андрея Маури: 234 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

23 октября 2023 194 0
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22 октября 1905г. в Вятке праздновался день Казанской иконы Божией Матери.

 

После окончания литургии на площади Троицкого кафедрального собора епископ Глазовский Павел отслужил молебен по случаю праздника и произнес проповедь, в которой говорил о "враге внутреннем" - революционно настроенных гражданах.

 

Проповедь завершалась словами: "Внутренние враги Отечества опаснее внешних". Это спровоцировало политическую демонстрацию, которая переросла в черносотенный погром, во время которого было убито 6 человек и 20 получили ранения.

 

Было разгромлено три магазина - Зингера, Зильбермана, Кацнеленбогена, аптека Кацнельсона и гостиница Чучалова.Лишь после того, как властям стало известно о жертвах, на улицах появилась войсковая команда.Погромщиками были в основном крестьяне и люмпен-пролетарии.

 

**Черносо́тенцы — собирательное название представителей крайне правых организаций в России в 1905—1917 годах, выступавших с позиций русского национализма под лозунгами самодержавия и православия.

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