Обратный отсчет от Андрея Маури: 232 дня до юбилея города Кирова

24 октября 1967 года состоялся первый рейс фирменного поезда «Вятка» из Кирова в Москву. Запуск поезда был приурочен к 50-летию Советской власти.

Решение о создании собственного поезда было принято на заседании обкома партии. К созданию поезда были подключены многие предприятия Кирова и области — швейные фабрики «Заря» и «8 Марта», Кирово-Чепецкий химкомбинат, предприятия оборонной промышленности и т. д.

Для соответствия марке «фирменный» простыни, наволочки и пододеяльники были исключительно льняные, каждому пассажиру выдавался специальный дорожный комплект, куда входили зубная щетка и паста, иголка с ниткой, щетка для чистки обуви и сапожный крем.

Фирменную посуду (чашки, блюдца и заварные чайники) изготовил Новороссийский завод «Чайка». Поезд был окрашен в темно-зеленый цвет, на вагоны было нанесено название «ВЯТКА». В 90-е годы вагоны поезда поменяли цветовую окраску.