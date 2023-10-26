Обратный отсчет от Андрея Маури: 231 день до юбилея города Кирова

25 октября 2016г. в Кирове открылся единственный в регионе музей, посвященный истории русского самовара и самоварного кустарного производства на Вятке.

В музее представлена экспозиция, рассказывающая об истории производства самовара и особенностях русского чаепития конца ХlХ - нач. ХХ века. Экспонаты собраны частным коллекционером Евгением Комаровым.

Кроме того, в музее есть зал для сменных выставок, экспозиции которых отображают интересные аспекты вятской истории и культуры.Основная экспозиция объединяет две темы: «Рассказ о самоваре вятском» и «Особенности вятского чаепития» и знакомит с кустарным и фабричным производством русской «чайной машины», ее предшественниками и «потомками», самоварными формами и «фасонами», вятскими мастерами самоварного дела.

Для гостей проводятся занимательные тематические выставки, есть свой магазин. Для организованных групп – увлекательные «чайные» интерактивные экскурсии.