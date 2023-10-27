Обратный отсчет от Андрея Маури: 230 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

27 октября 2023 114 0
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26 октября 1987г. в Кирове при ДК завода им. XX партсъезда основан ансамбль «Хлыновские бояре».

 

 

Основателями коллектива стали супруги Втюрины — Ирина, хормейстер дворца культуры имени ХХ партсъезда, и Юрий, на тот момент - работник предприятия. Другими участниками «Хлыновских бояр» тоже стали заводчане.

 

 

Сегодня дело своих родителей в ансамбле достойно продолжает Марина Машкина, дочь Ирины и Юрия Втюриных. В настоящее время- это один из самых известных фольклорных ансамблей в областном центре, который знают и за пределами региона.

 

В программе коллектива кантаты, духовные стихи, вятские народные песни и композиции других регионов России. Песни музыканты исполняют как а’капельно, так и в сопровождении музыкальных инструментов: жалеек, рожков, гуслей, бубна.

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