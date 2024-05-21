Обратный отсчет от Андрея Маури: 23 дня до юбилея города Кирова

21 мая 1987 года родильный дом № 2 принял первую женщину во вновь построенном здании на улице Коммуны (ныне - ул. Московская). Новое здание родильного дома было построено на средства от коммунистических субботников. На его базе разместилась кафедра акушерства и гинекологии КГМА, открыт Центр планирования семьи и Репродукции.

А.В. Жаровцев.

Главным врачом роддома был назначен заслуженный врач России *Жаровцев Александр Васильевич (1954-2000), а с 2000 года продолжателем дела Жаровцева А.В. стал Николай Владимирович Семеновский, который является руководителем учреждения и по сей день.

Н.В.Семеновский.

*Жаровцев Александр Васильевич в 1978 г. окончил Пермский государственный медицинский институт. С 1991 по 1993 гг. был депутатом Городского Совета народных депутатов (г. Киров), 1997г. – депутат Кировской областной Думы. Вся трудовая деятельность А.В. Жаровцева была связана со здравоохранением Кировской области, охраной материнства и младенчества. Он первым в акушерско-гинекологической службе области внедрил новые элементы в организацию работы акушерского стационара: созданы палаты совместного пребывания матери и новорожденного, раннее прикладывание новорожденных к груди матери, раннюю выписку родильниц и новорожденных с последующим патронажем на дому.