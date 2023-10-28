Обратный отсчет от Андрея Маури: 229 дней до юбилея города Кирова

27 октября 1799 г. учреждена Вятская епархия с выделением Пермской ее части. Вплоть до конца XVIII века правительством и Синодом решался вопрос о границах Вятской епархии.

Еще в 1764 году специальная комиссия по церковным имениям занялась росписью храмов по отношению их к кафедральным городам. В результате этой работы возникла страшная путаница в границах между Казанской и Вятской епархиями, которая устранилась только тогда, когда было решено совместить административные границы епархий и губерний.

Епархия стала именоваться Вятской и Слободской.В результате всех этих преобразований в епархию вошло немало районов населенных нерусским населением. XVIII век стал временем начала миссионерской деятельности.

Особенно много для становления миссии среди вотяков, населявших значительные территории губернии, сделал епископ Вениамин (Сахновский). Неслучайно многие вотяки тогда носили фамилию Владыкин и отчество Вениаминов - как крещенные самим владыкой.