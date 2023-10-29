Обратный отсчет от Андрея Маури: 228 дней до юбилея города Кирова

28 октября 1941 года на основании постановления Государственного Комитета Обороны был организован Кировский городской комитет обороны «в интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти и установления строжайшего порядка».

Председателем его был назначен первый секретарь обкома и горкома партии В. В. Лукьянов, членами И. Л. Иволгин, председатель облисполкома; С. М. Шустов, начальник облуправления НКВД, и И. В. Давыдов, комендант г. Кирова.

На заседаниях комитета обороны рассматривались вопросы формирования воинских частей, организации противовоздушной обороны крупных городов и железнодорожных станций в области; наземной обороны города Кирова, выпуска военной продукции, жизни кировчан; введение затемнения, отключения электроэнергии в жилом секторе и многие другие.