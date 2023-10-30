Обратный отсчет от Андрея Маури: 227 дней до юбилея города Кирова

29 октября 1969г. в Кирове сдана в эксплуатацию областная детская больница.Возглавили больницу: главный врач Кувшинова Эмма Сергеев­на, начмед Солодянникова Валентина Дмитриевна, главная меди­цинская сестра Глазырина Антонина Назаровна.

К моменту переезда лечебных отделений из областной клинической больницы в 1969 году были сформированы отделения: приемное, физиокабинет, рентгенкабинет, кабинет ЭКГ, кабинет ЛФК, диагностическое отделение на 40 коек, первое и второе хирургические отделения на 90 коек.