Обратный отсчет от Андрея Маури: 227 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
29 октября 1969г. в Кирове сдана в эксплуатацию областная детская больница.Возглавили больницу: главный врач Кувшинова Эмма Сергеевна, начмед Солодянникова Валентина Дмитриевна, главная медицинская сестра Глазырина Антонина Назаровна.
К моменту переезда лечебных отделений из областной клинической больницы в 1969 году были сформированы отделения: приемное, физиокабинет, рентгенкабинет, кабинет ЭКГ, кабинет ЛФК, диагностическое отделение на 40 коек, первое и второе хирургические отделения на 90 коек.
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