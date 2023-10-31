Обратный отсчет от Андрея Маури: 226 дней до юбилея города Кирова

30 октября 1927г. в Вятке состоялось открытие губернского музея революции. Первоначально музею было выделено три комнаты, поэтому было оформлено три раздела экспозиции: от пугачевского бунта до первой русской революции, период между 1905 и 1917 гг., революция и гражданская война в Вятской губернии.

В зале истории революционного движения была оформлена тюремная камера, в которой сидел заключенный. В другом зале под потолком висел аэроплан «Ньюпор» с двумя горящими электрическими фарами. Были и другие необычные экспонаты.В музей приходило до 2 тысяч человек в день. Особенность музея – организация при нем кинозала «Октябрь»: все кинозрители обязательно проходили по залам музея, поэтому музей был самым посещаемым в городе.

В городе было создано общество друзей Музея Революции, которое в своей работе отчитывалось перед Центральным советом Всесоюзного Общества друзей музеев Революции, возглавляемого Л. Н. Сталь, работавшей в Вятке в 1918–1920 гг.