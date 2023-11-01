Обратный отсчет от Андрея Маури: 225 дней до юбилея города Кирова

31 октября 1948г. в Кирове у здания областной библиотеки здания открыт памятник А.И. Герцену (скульптор В.С. Рязанцев). Коллегой Рязанцева при создании памятника стал архитектор Н. И. Козлов.

На заводе имени Лепсе, где отливали бюст Герцена, цеховые мастера составили специальный рецепт металла, который не ржавел. При отливке материал дал неожиданный эффект — блеск на выпуклых местах, что придало скульптуре большую художественную выразительность. Но в дальнейшем бюст покрасили глухой черной краской.

Интересно, что по одной из версий, для создания памятника был использован и переработан скульптором постамент от памятника Александру III, который был разрушен 5 июля 1917 г. толпой разъяренных сторонников революции.