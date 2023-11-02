Обратный отсчет от Андрея Маури: 224 дня до юбилея города Кирова

1 ноября 1862г. основан первый в городе общественный банк Ф.Веретенникова, который располагался в приспособленном под банковское учреждение двухэтажном каменном доме на северной стороне улицы Спасской.

Во время очередного визита на свою малую Родину в Вятку в 1848 г. Петр Федорович ознакомился с местной торговлей и промышленностью и пришел к мысли о необходимости учреждения общественного банка, который мог бы стать средством для развития деловой активности Вятки. Новое двухэтажное в стиле модерн здание вятского городского банка имени Федора Веретенникова на ул.Спасской построено в 1913 году, к 50-летию банка.

Автор проекта - губернский архитектор И.А. Чарушин. После 1918 г. здесь помещался губком комсомола, затем - гарнизонный клуб офицеров. Фасад здания и внутренняя планировка сохранились без больших изменений. Сегодня это Центр культуры и творчества.