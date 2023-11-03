Обратный отсчет от Андрея Маури: 223 дня до юбилея города Кирова

2 ноября 1908г. в Вятке состоялся первый бесплатный киносеанс для воспитанников детских приютов в кинотеатре «Иллюзион». Кинотеатр «Иллюзион» находился на углу Спасской и Николаевской улиц, на втором этаже Благородного собрания (сейчас это дом напротив «Кардаковского»).

Для отделки своего кинотеатра, его владелец Павлов не пожалел средств, пригласив для этого драпировщика и директора московских частных театров Н.Н.Лопаницына. К сожалению, у этого кинотеатра была короткая и невезучая судьба. 2 ноября 1908 года во время пожара в нем сгорела вся аппаратура и обивка стен. Следует учесть, что помещения тогда освещались керосиновыми лампами, а пленка очень хорошо горела.

23 ноября отремонтированный кинотеатр снова открылся для зрителей. На открытие собралось множество публики, которой была показана новая картина – «Похороны экзарха Грузии высокопреосвященнейшего Никона». Спустя всего несколько дней кинотеатр снова сгорел и 2 февраля 1909 г. «Иллюзион» окончательно закрылся.