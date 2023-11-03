Обратный отсчет от Андрея Маури: 222 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
3 ноября 1937г. во вновь открытом роддоме (угол улиц Карла Маркса и Пролетарская, за современным музеем железнодорожного транспорта) были приняты первые роды. Родильный дом был первым лечебно-профилактическим учреждением, построенным в городе Кирове после Великой Октябрьской социалистической революции.
25 ноября 1935 г. научно-техническим Советом Народного комиссариата здравоохранения РСФСР были утверждены проект и смета на строительство в г. Кирове роддома на 60 коек. Роддом строили 2 года. Он вошел в число объектов, которые создавались по плану первой пятилетки Кировской области.
В настоящее время это - Кировский областной перинатальный центр, который возглавляет один из самых уважаемых докторов области Семеновский Николай Владимирович.
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