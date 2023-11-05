Обратный отсчет от Андрея Маури: 221 день до юбилея Кирова
КУЛЬТУРА
4 ноября 1963 года - от перрона станции Киров отправился в дальний путь первый электровоз.
В 1963 году в локомотивное депо Киров стали поступать электровозы ВЛ60. Эти машины передавались из других депо. Вот некоторые номера кировских ВЛ60: 664, 665, 1250, 1550, 1617 «Кировский Комсомолец», 1628 «Комсомольский».
И, вот,в торжественной обстановке к платформе станции Киров-1 подошёл первый электровоз с номером Н 60-406, управлявшийся машинистом, Героем Социалистического Труда Л.Н. Никитиным и помощником машиниста Н.Н. Тороповым.
Был проведён торжественный митинг, перед началом которого разрезали традиционную ленту. Бригаде электровоза предстояло провести до станции Шахунья пассажирский поезд Киров – Горький.Время движения от Кирова до Москвы сократилось вдвое.
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