Обратный отсчет от Андрея Маури: 221 день до юбилея Кирова

4 ноября 1963 года - от перрона станции Киров отправился в дальний путь первый электровоз.

В 1963 году в локомотивное депо Киров стали поступать электровозы ВЛ60. Эти машины передавались из других депо. Вот некоторые номера кировских ВЛ60: 664, 665, 1250, 1550, 1617 «Кировский Комсомолец», 1628 «Комсомольский».

И, вот,в торжественной обстановке к платформе станции Киров-1 подошёл первый электровоз с номером Н 60-406, управлявшийся машинистом, Героем Социалистического Труда Л.Н. Никитиным и помощником машиниста Н.Н. Тороповым.

Был проведён торжественный митинг, перед началом которого разрезали традиционную ленту. Бригаде электровоза предстояло провести до станции Шахунья пассажирский поезд Киров – Горький.Время движения от Кирова до Москвы сократилось вдвое.