Обратный отсчет от Андрея Маури: 220 дней до юбилея города Кирова

5 ноября 1907 г. епископ Вятский и Слободской Филарет освятил храм во имя Святого Серафима Саровского.

В основе здания — куб, четырехскатная крыша которого украшена двумя рядами декоративных кокошников и пятью небольшими главками-луковицами. Главки центрального объема и алтарной апсиды приподняты на постаменты-кубики. Рундуки и трехъярусную колокольню венчают шатры. Все основания главок также окружены кокошниками. Храм двусветный, изначально с двумя рядами окон с юга и севера. Алтарная апсида — пятигранная.

Собор напоминает традиционные деревянные русские храмы и каменные храмы эпохи узорочья. Фасады здания были выполнены в неорусском направлении модерна. И. А. Чарушину удалось добиться выражения яркого национального характера церкви.В 1939–1942 гг. храм был закрыт и превращен в музей атеизма, а после — в хранилище музейных экспонатов. Однако в период Великой Отечественной войны (в 1942 г.) храм снова был открыт и долгие годы был единственным действующим на территории Кирова.