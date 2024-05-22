Обратный отсчет от Андрея Маури: 22 дня до юбилея города Кирова

22 мая 2019 года в Кирове был дан старт проекту «Юнармия.Экология» по сбору макулатуры. В основе проекта идея возрождения традиции по сбору детьми и подростками макулатуры и сдаче ее на вторичную переработку, формирование у детей ответственного отношения к окружающему миру.

Молодежь необходимо приучать к тому, что бумага, пластик, стеклянные бутылки - это не мусор, который закапывают в землю, это вторсырье, которое может и должно быть направлено на переработку. За каждый килограмм собранной макулатуры дети получали баллы, которые обменивались на: спортивный инвентарь и тренажеры, компьютерную и оргтехнику, мультимейдиное оборудование, макеты оружия, обучающие игры и литературу.