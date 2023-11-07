Обратный отсчет от Андрея Маури: 219 дней до юбилея города Кирова

6 ноября 1966г. в областном центре установлен памятник С. М. Кирову работы московского скульптора Г. Е. Арапова.

Торжественный митинг начался в 11 утра у еще завешанной белым полотнищем скульптуры. Собралось несколько сот горожан: пионеры и комсомольцы, партийные чиновники, рабочие и служащие, приехали даже болгарские коммунисты. Митинг стартовал с речи первого секретаря кировского горкома КПСС И. П. Беспалова. А право открыть памятник представилось кандидату в члены ЦК КПСС, первому секретарю обкома КПСС Б. Ф. Петухову.

На митинге также выступали секретарь Уржумского райкома КПСС З. В. Ветошкина, рабочий машиностроительного завода им. 1 Мая А. К. Шуткин, пионерка 49-й школы имени С. М. Киров Галя Кислицына, старый коммунист Л. А. Доленко, который лично знал Кирова и поделился воспоминаниями о нем.