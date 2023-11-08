Обратный отсчет от Андрея Маури: 218 дней до юбилея города Кирова

7 ноября 1923г. в Вятке появился первый пожарный автомобиль марки «Адлер». Вятская городская пожарная команда установила на нём бензомоторную пожарную трубу (мотопомпу), 3-хколенную выдвижную лестницу и скамьи для боевого расчета. Весил автомобиль 2 тонны. Он всегда был в боевой готовности и в считанные минуты выезжал на место происшествия, за что его прозвали «Полундрой».

В 1924 г. на Вятке появился второй пожарный автомобиль, оборудованный работниками 1-ой пожарной части. Ему дали имя «Зиновьич» в честь любимого всеми брандмайора Вятской городской пожарной команды Н. Н. Зиновьевича. А в 1925 г. пожарную часть города оснастили еще одним автомобилем марки «Паккард», массой уже в 3 тонны, который также собственными силами был оснащён всем необходимым спецоборудованием. Его прозвали «Трубник Кропачев».